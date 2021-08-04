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В Мариуполе создают индустриальный парк с участием турецких компаний

04 августа 2021, 17:07

В Мариуполе создают индустриальный парк с участием турецких компаний

Проект индустриального парка в Мариуполе. Фото: PR.UA Проект индустриального парка в Мариуполе. Фото: PR.UA

В Мариуполе ведутся подготовительные работы на площадке для размещения индустриального парка на месте бывшего рыбоконсервного комбината. Об этом сообщил заместитель городского головы Мариуполя Сергей Орлов, передает PR.UA.

«Под индустриальный парк "АзовАкваИнвест" отведена территория в 15 гектаров бывшего рыбоконсервного комбината, которая разбита на 14 участков. В этом году Мариуполь в числе четырех украинских городов получил государственное финансирование и софинансирование из городского бюджета на общую сумму около 50 миллионов гривен, чтобы очистить территорию, выполнить демонтаж порядка 100 аварийных зданий, подвести электрику, воду, канализацию и газ, что мы планируем сделать в этом году», – рассказал Орлов.

Он отметил, что горсовет Мариуполя подписал семь меморандумов по семи участкам с четырьмя турецкими компаниями.

«Из них на сегодня наиболее активны две компании, занимающиеся производством металлоконструкций, в том числе автоматических гаражных ворот, мебельной фурнитуры и так далее. Мы настаиваем, чтобы уже в этом году они начали работы на выделенных участках. Две другие компании планируют инвестиции на 2022 год», – уточнил заместитель мэра.

Он добавил, что город продолжает активный поиск потенциальных инвесторов, в том числе среди мариупольских предпринимателей.

«Индустриальный парк на самом деле предоставляет льготные и достаточно интересные для бизнеса условия, и я уверен, что в ближайшие два-три года здесь откроются как минимум пять производств и порядка 250 конкурентоспособных рабочих мест с соответствующей отдачей в виде поступлений городского бюджета», – добавил Сергей Орлов.

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