Боевики пять раз нарушили «режим тишины» на Донбассе

С начала суток 4 августа на Донбассе зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Украинских военных обстреляли вблизи Павлополя и Гранитного, а также у поселков Пивденное и Мирное на Донетчине. Боевики открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет беспилотника НВФ типа «Орлан-10» с пересечением линии соприкосновения.



О фактах нарушений со стороны боевиков украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.