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Требовал деньги за службу в резерве: На Донетчине командира роты осудили на 3,5 года

04 августа 2021, 17:32

Требовал деньги за службу в резерве: На Донетчине командира роты осудили на 3,5 года

Славянский горрайонный суд Донецкой области приговорил командира стрелковой роты воинской части №3035 к 3,5 годам лишения свободы за злоупотребление влиянием. Об этом сообщает «Судебный репортер» со ссылкой на приговор.

Согласно данным дела, в ноябре 2018 года молодой человек увидел в интернете объявление о прохождении альтернативной службы в Славянске. Он позвонил и договорился о встрече.

Собеседник представился командиром резервной роты воинской части № 3035, рассказал, что такое резервная служба.

«В то же время он объяснил, что все это не гарантирует вступление в резервной службы, поскольку очень большой конкурс и проходит один человек из 20 желающих. Юноша воспринял эти слова намек на взятку. Во время последующих встреч он услышал, что надо заплатить 500 долларов в эквиваленте 13800 гривен. Парень обратился в правоохранительные органы и дальше общение фиксировалось. Он передал командиру 6000 и позже 7800 гривен», — говорится в сообщении.

Отбор граждан на службу в военном резерве проводит рабочая группа, а принятие решения о зачислении на службу в военном резерве и заключение соответствующего контракта относится к полномочиям командира воинской части №3035.

Обвиняемый не мог самостоятельно решить этот вопрос, поэтому, по версии обвинения, обещал повлиять на соответствующих должностных лиц.

Допрошенные свидетели, в частности, заместитель командира части не подтвердили, чтобы обвиняемый или кто-то другой пытался повлиять на них.

Сам военный все обвинения отрицал. В день задержания в багажнике машины, между сиденьем пассажира и кулисой переключения коробки передачи изъяты деньги.

Обвиняемый заявил, что денег не брал и заявитель положил деньги без его ведома. Однако обсуждение взятки зафиксировано негласными следственными розыскными действиями. Содержание этих записей командир объяснить не смог.

Суд считает, что хотя лица, принимавшие решение о зачислении в кадровый резерв не были подчинены обвиняемому, но последний своими высказываниями и объяснениями создал у свидетеля впечатление, что он способен повлиять на лиц, принимающих решения.

В целом, суд посчитал, что провокации не было.

Приговор еще можно обжаловать в течение 30 дней. Мера пресечения обвиняемому не избиралась.

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