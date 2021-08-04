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Кириленко: Глава военно-гражданской администрации Славянска будет назначен в самое ближайшее время

04 августа 2021, 18:10

Кириленко: Глава военно-гражданской администрации Славянска будет назначен в самое ближайшее время

Назначение председателя Славянской городской военно-гражданской администрации состоится в самое ближайшее время. Об этом сообщил на брифинге в среду глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

«Глава Славянской городской военно-гражданской администрации в самое ближайшее время будет назначен и представлен. Вся информация по этому поводу будет всем доведена, в том числе по назначению заместителей, как будут проводиться реанимационные мероприятия по возобновлению жизнедеятельности города», – сказал Кириленко.

Он отметил, что после этого будет формироваться подход к процессу проведения новых местных выборов в Славянске, когда он будет назначен в соответствии с действующим Избирательным кодексом.

26 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о создании военно-гражданской администрации в Славянске.

Этому предшествовала ситуация в городском совете Славянске, работа которого была фактически заблокирована уже несколько месяцев из-за конфликта между мэром и частью депутатов. Горсовет неоднократно не смог провести заседание сессии из-за отсутствия кворума. Игнорировали заседания депутаты фракций ОПЗЖ, «Наш край» и «Партия мира и развития». До сих пор не принят бюджет города на 2021 год.

До назначения руководителя ВГА городом продолжает управлять мэр Славянска Вадим Лях.

Глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко сообщил, что городской голова Славянска Вадим Лях мобилизован на военную службу, это нужно для согласования на должность главы ВГА. При этом он отказался подтвердить, что именно Ляха назначат главой ВГА Славянска.

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