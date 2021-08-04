Зеленский поручил СБУ и МВД защитить белоруских активистов

Президент Владимир Зеленский поручил СБУ и МВД обеспечить защиту для граждан Беларуси, которые прибыли в Украину в течение последнего года и которым могут угрожать посягательства в связи с их политической или общественной деятельностью. Об этом говорится на сайте Офиса президента.



«Каждый белорус, который может стать целью для преступников в связи со своей публичной политической позицией, должен получить специальную защиту», — отметил президент.



Украинская власть уже определила перечень граждан Беларуси, в отношении которых уже начали проводить мероприятия по оценке рисков, дополнительного сопровождения их пребывания на территории страны и охраны.



Указано, что это решение принято в связи с получением правоохранительными органами информации о возможных угрозах для ряда белорусских активистов, а также из-за гибели Виталия Шишова.



Упоминается также, что президент ожидает всестороннего расследования всех обстоятельств гибели Шишова.