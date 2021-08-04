Кабмин выделит более 15 млн гривен помощи пострадавшим во время АТО

На заседании Кабинета министров Украины 4 августа было принято решение о выделении Министерству по делам ветеранов Украины 15,3 млн гривен для предоставления единовременной денежной помощи пострадавшим в антитеррористической операции. Об этом сообщается на сайте правительства.



Отмечается, что из этой суммы предусмотрено оказать помощь семьям двух человек, которые погибли, и 21 человеку, которые получили инвалидность во время участия в антитеррористической операции. Средства будут выделены из резервного фонда государственного бюджета.



По словам заместителя министра экономики Украины Михаила Льва, с начала года на эти цели уже направлено более 88 млн гривен.