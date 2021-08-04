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Правительство утвердило условия обеспечения жильем бюджетников и переселенцев «Украинской финансовой жилищной компанией»

04 августа 2021, 19:32

Правительство утвердило условия обеспечения жильем бюджетников и переселенцев «Украинской финансовой жилищной компанией»

Кабинет министров Украины на заседании в среду принял постановление, которое регулирует условия обеспечения украинцев жильем ЧАО «Украинская финансовая жилищная компания». Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов.

В частности, определен перечень претендентов на обеспечение жильем. Это работники и служащие, получающие заработную плату за счет государственного или местных бюджетов, а также переселенцы, данные о которых внесены в реестр внутренне перемещенных лиц.

Также утверждены критерии, дающие право на получение жилья, а именно:

  • размер среднемесячного совокупного дохода семьи за последние 6 месяцев не должен превышать 10 размеров среднемесячной заработной платы в регионе;
  • в течение последних 5 лет они не имели в собственности жилую недвижимость или нуждаются в улучшении жилищных условий;
  • возрастное ограничение: на дату исполнения обязательств – не более 70 лет.

Кроме того, определены условия относительно жилья, прежде всего это:

  1. Срок заключения договоров – не более 20 лет.
  2. Стоимость 1 м² общей площади жилья не может превышать опосредованную стоимость жилья по регионам, определенную Минрегионом и увеличенную на соответствующие коэффициенты.
  3. Процентная ставка по ипотечному кредиту является фиксированной на весь период действия договора.
  4. Жилье в финлизинг предоставляется без первого взноса; первый взнос по ипотечному кредиту составляет 20% стоимости жилья.
  5. Нормативная площадь (для финлизинга: не больше 21 м² на каждого члена семьи и дополнительно 10.5 м² на семью, но не более 94.5 м²; для ипотечного кредита – 50 м² на одинокого гражданина или на семью из 2-х человек и 20 м² на каждого следующего члена семьи).
  6. Объект жилой недвижимости, который передается в финансовый лизинг, должен находиться в эксплуатации не более 20 лет, или его реконструкция проводилась не ранее, чем за 10 лет до заключения договора.

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