Правительство утвердило условия обеспечения жильем бюджетников и переселенцев «Украинской финансовой жилищной компанией»

Кабинет министров Украины на заседании в среду принял постановление, которое регулирует условия обеспечения украинцев жильем ЧАО «Украинская финансовая жилищная компания». Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов.



В частности, определен перечень претендентов на обеспечение жильем. Это работники и служащие, получающие заработную плату за счет государственного или местных бюджетов, а также переселенцы, данные о которых внесены в реестр внутренне перемещенных лиц.



Также утверждены критерии, дающие право на получение жилья, а именно:

размер среднемесячного совокупного дохода семьи за последние 6 месяцев не должен превышать 10 размеров среднемесячной заработной платы в регионе;

в течение последних 5 лет они не имели в собственности жилую недвижимость или нуждаются в улучшении жилищных условий;

возрастное ограничение: на дату исполнения обязательств – не более 70 лет.

Кроме того, определены условия относительно жилья, прежде всего это: