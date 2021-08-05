Умер бывший премьер-министр Евгений Марчук

Евгений Марчук. Фото: Новости Донбасса

Утром в четверг, 5 августа, в возрасте 80 лет умер бывший премьер-министр Украины Евгений Марчук. Об этом сообщила его супруга, главный редактор газеты «День» Лариса Ившина.



«Черный день... умер ЕК [Евгений Кириллович] ... остановилось сердце», — написала она в Facebook.



Евгений Марчук был первым главой Службы безопасности Украины с ноября 1991 по июль 1994-го. Марчук руководил правительством Украины с марта 1995-го по май 1996 года. В 1999 году он являлся секретарем Совета национальной безопасности и обороны, а с июня 2003-го по сентябрь 2004 года был министром обороны.



Участвовал Евгений Марчук и в заседаниях Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. С мая 2015 года он был представителем Украины в подгруппе по безопасности ТКГ. С 21 ноября 2018 по 19 мая 2019 года возглавлял украинский делегацию в ТКГ вместо Леонида Кучмы.