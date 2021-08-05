На Донбассе пострадал украинский военный от обстрела

За минувшие сутки, 4 августа, незаконные вооруженные формирования на Донбассе 8 раз нарушили режим тишины, боевую травму получил один военнослужащий. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



Военнослужащий находится в лечебном учреждении. Состояние здоровье — удовлетворительное.



Подчеркивается, что НВФ обстреляли позиции украинских военнослужащих у Павлополя, Гранитного, Пивденного, Мирного, Новотошковского, Золотого-4.



Кроме того, в Луганской области зафиксировали пролет беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии соприкосновения.



Сегодня украинская сторона зафиксировала уже одно нарушение режима прекращения огня — возле Авдеевки.



В свою очередь группировка «ДНР» заявила, что 4 августа под обстрел попали ее позиции у Октября, Григоровки, поселок шахты Гагарина и поселок шахты 6/7 (Горловка).

Группировка «ЛНР» вчера зафиксировала обстрелы своих позиций у Молодежного и Золотого-5.



Миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 3 августа 2021-го зафиксировала не менее 47 945 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.



Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчета. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.