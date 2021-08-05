Взрыв на шахте «Покровское»: В ожоговом отделении умерли еще двое горняков

В ожоговом отделении городской больницы Краматорска скончались еще двое горняков, пострадавших в результате взрыва в шахтоуправлении «Покровское» в субботу. Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.



Таким образом, число погибших от взрыва достигло пяти человек, еще пятеро находятся на лечении в больницах Покровска и Краматорска.

31 июля на шахте шахтоуправления «Покровское» в поселке Удачное Покровского района Донецкой области произошел взрыв. В результате аварии 10 горняков были госпитализированы.



Открыто уголовное производство с предварительной квалификацией по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности), которое наказывается ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на срок до 8 лет.