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«ДНР» зарегистрировала почти 400 новых случаев коронавируса. 11 пациентов умерли

05 августа 2021, 12:25

«ДНР» зарегистрировала почти 400 новых случаев коронавируса. 11 пациентов умерли

За минувшие сутки «минздрав» группировки «ДНР» зарегистрировал 396 новых случаев коронавируса и 11 смертей среди заболевших ранее.

По состоянию на 5 августа, коронавирус в отдельных районах Донецкой области диагностировали у 49 325 человек. С полным выздоровлением выписали 40 765 пациентов, 3 651 заболевший скончался.

За сутки выявлено 152 случая пневмоний, на 37 случаев меньше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализировано 90. Всего на лечении 1837 пациентов с пневмониями, из них 753 на кислородной поддержке (+43 за сутки).

Всего с 18 марта 2021 года выявлено 2211 пациент, ранее переболевший Covid-19.

У властей Украины нет данных об эпидемиологической ситуации на неподконтрольных территориях.

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