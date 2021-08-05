«ДНР» зарегистрировала почти 400 новых случаев коронавируса. 11 пациентов умерли

За минувшие сутки «минздрав» группировки «ДНР» зарегистрировал 396 новых случаев коронавируса и 11 смертей среди заболевших ранее.



По состоянию на 5 августа, коронавирус в отдельных районах Донецкой области диагностировали у 49 325 человек. С полным выздоровлением выписали 40 765 пациентов, 3 651 заболевший скончался.



За сутки выявлено 152 случая пневмоний, на 37 случаев меньше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализировано 90. Всего на лечении 1837 пациентов с пневмониями, из них 753 на кислородной поддержке (+43 за сутки).



Всего с 18 марта 2021 года выявлено 2211 пациент, ранее переболевший Covid-19.



У властей Украины нет данных об эпидемиологической ситуации на неподконтрольных территориях.

Читайте также: На Донетчине умерли 2 400 пациентов с коронавирусом