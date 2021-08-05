На Луганщине подтверждено 46 новых случаев COVID-19. Умерли двое больных

За минувшие сутки, в Луганской области лабораторно подтверждено 46 новых случаев COVID-19, умерли еще двое больных. Об этом сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.



В результате осложнений умерли 71-летний мужчина из Лисичанска и 74-летний мужчина с Попаснянщины.



Так, 10 новых случаев выявили в Северодонецке, по шесть в Лисичанске, Станице Луганской, пять в Новоайдаре, по четыре в Попасной и Сватово, три в Старобельске, по два в Беловодске, Меловом, Новопскове, по одному в Рубежном и Троицком.



За все время исследований в области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 27 306 человек. Их них выздоровели — 25 900 (48 за последние сутки), лечатся — 429, умерли 977 человек.



Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 12,6 (при пороговом 60).