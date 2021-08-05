Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

На Луганщине подтверждено 46 новых случаев COVID-19. Умерли двое больных

05 августа 2021, 13:01

На Луганщине подтверждено 46 новых случаев COVID-19. Умерли двое больных

За минувшие сутки, в Луганской области лабораторно подтверждено 46 новых случаев COVID-19, умерли еще двое больных. Об этом сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.

В результате осложнений умерли 71-летний мужчина из Лисичанска и 74-летний мужчина с Попаснянщины.

Так, 10 новых случаев выявили в Северодонецке, по шесть в Лисичанске, Станице Луганской, пять в Новоайдаре, по четыре в Попасной и Сватово, три в Старобельске, по два в Беловодске, Меловом, Новопскове, по одному в Рубежном и Троицком.

За все время исследований в области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 27 306 человек. Их них выздоровели — 25 900 (48 за последние сутки), лечатся — 429, умерли 977 человек.

Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 12,6 (при пороговом 60).

Еще по теме

Прочее
коронавирус

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:25
«ДНР» зарегистрировала почти 400 новых случаев коронавируса. 11 пациентов умерли
11:58
«ДНР» откроет свой пункт пропуска у Еленовки 6 августа
09:39
«ЛНР»: Число заболевших коронавирусом превысило семь тысяч
22:20
В Донецке горела крыша гостиницы «Централь»
20:30
ОБСЕ отказали в информации о раненном жителе Горловки
16:44
Жители ОРДЛО могут бесплатно сделать экспресс-тест на КПВВ
13:04
В ГПСУ объяснили, затронет ли ужесточение правил самоизоляции едущих из ОРДЛО через Россию
12:48
На выезде из ОРДО в Россию по-прежнему длинные очереди
12:10
«ДНР»: Пять человек умерли от коронавируса
09:50
От ковида на неподконтрольной Луганщине умерли восемь человек
20:55
Только желание и паспорт: На КПВВ «Станица Луганская» вакцинируют от коронавируса жителей ОРЛО ►
15:35
Проект реконструкции донецкой «Юности» снова подорожал
14:32
«ДНР» заявила о смерти женщины, которая ранее пострадала от обстрела
13:08
«ДНР» сообщила о 353 новых заболевших ковидом и 25 умерших
12:05
Бывший «регионал» пришел на праздник ВДВ в Донецке в форме «ДНР»
все новости
16:18
На Донетчине долги по зарплате превышают 675 миллионов гривен
16:09
Лукашенко назвал Украину дополнительной угрозой для Беларуси и приказал закрыть границу
15:49
Президент подписал закон о предотвращении аварий на объектах повышенной опасности
15:31
Украинская каратистка завоевала «серебро» Олимпиады в Токио
15:08
В Славянске ветеран АТО объявил голодовку из-за назначения Ляха главой ВГА
14:56
Боевики требуют от ОБСЕ заранее согласовывать мониторинговые визиты
14:40
В Украине зафиксировано почти 150 случаев «Дельта»-штамма коронавируса
13:59
Выборы в Славянске: Новоназначенный глава ВГА назвал возможные сроки
13:34
Вступил в силу закон о внеочередном пропуске через КПВВ людей с инвалидностью
13:22
Умер шестой горняк, пострадавший при взрыве на шахте «Покровское»
13:01
На Луганщине подтверждено 46 новых случаев COVID-19. Умерли двое больных
12:35
СМИ: Начальник полиции Киева Крищенко уходит в отставку
12:25
«ДНР» зарегистрировала почти 400 новых случаев коронавируса. 11 пациентов умерли
12:07
10 лет тюрьмы боевику «ДНР»: Приговор суда вступил в силу
11:58
«ДНР» откроет свой пункт пропуска у Еленовки 6 августа
все новости
ВИДЕО
Только желание и паспорт: На КПВВ «Станица Луганская» вакцинируют от коронавируса жителей ОРЛО ►
03 августа, 20:55
Зеленский: Крым и Донбасс все равно вернутся, это вопрос времени
03 августа, 12:06
На КПВВ вернули тесты. Когда Донецк получит украинские пенсии. Дайджест НД ►
01 августа, 21:40

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция