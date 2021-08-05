В Славянске ветеран АТО объявил голодовку из-за назначения Ляха главой ВГА

В Славянске сегодня к исполнению обязанностей в качестве главы военно-гражданской администрации приступил Вадим Лях. В знак протеста против этого назначения ветеран АТО Фридон Векуа объявил бессрочную голодовку.



«В связи с назначением руководителем ВГА Славянска сепаратиста и изменника Ляха, несмотря на требования патриотов Украины и участников АТО не назначать предателей, я лично при поддержке побратимов объявляю бессрочную голодовку с 14:00 5 августа 2021 года, пока не будет уволен предатель Лях! Обращаюсь к побратимам поддержать в противодействии реваншу сепаратистов в Славянске! Слава Украине!» – написал Фридон Векуа на своей странице в Facebook.



Эту ситуацию прокомментировал глава ВГА Славянска Вадим Лях.



«Мне сообщили, что Векуа поставит палатку и будет голодать, пока меня не снимут с этой должности. Конечно, меньше всего хотелось бы таких радикальных действий, тем более голодовка вредит здоровью. Своей работой я здесь должен как раз-таки консолидировать все слои общества и все силы, которые сегодня есть в городе», – сказал он.



Что касается акций против него, которые связаны с событиями 2014 года, Лях подчеркивает, что не совершал ничего противоправного.



«Могу сказать, что все мои действия – как бы они там ни выглядели – на сегодняшний день они не попали под уголовную ответственность. Я считаю, что Славянск – это Украина, и все мои действия были связаны как раз с единством Украины. И на сегодняшний день я даю показания только как свидетель», – отметил глава города.

26 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о создании военно-гражданской администрации в Славянске.



Этому предшествовала ситуация в городском совете Славянске, работа которого была фактически заблокирована уже несколько месяцев из-за конфликта между мэром и частью депутатов. Горсовет неоднократно не смог провести заседание сессии из-за отсутствия кворума. Игнорировали заседания депутаты фракций ОПЗЖ, «Наш край» и «Партия мира и развития». До сих пор не принят бюджет города на 2021 год.



Вадим Лях был переизбран мэром Славянска осенью 2020 года. Он был выдвинут партией «Оппозиционный блок».



В начале июля стало известно, что Лях мобилизован на военную службу — это нужно было для согласования на должность главы ВГА. Вместе с тем против назначения Ляха главой ВГА протестовали ветераны АТО и активисты.



Распоряжение о назначении Вадима Ляха председателем Славянской ВГА глава областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко подписал 4 августа.