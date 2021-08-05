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Президент подписал закон о предотвращении аварий на объектах повышенной опасности

05 августа 2021, 15:49

Президент подписал закон о предотвращении аварий на объектах повышенной опасности

Президент Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно объектов повышенной опасности». Верховная Рада приняла этот документ 15 июля, сообщает пресс-служба главы государства.

Закон призван снизить риск аварий на объектах повышенной опасности, а также согласовать законодательство Украины с правовым полем Европейского Союза.

В частности, законом уточняется терминология и упорядочивается процедура идентификации объектов повышенной опасности (1, 2 или 3 класса), а также определен порядок предотвращения и ликвидации аварий на этих объектах.

В частности, операторы объектов повышенной опасности разрабатывают планы локализации и ликвидации аварий и их последствий, и такие планы пересматриваются не реже чем раз в три года.

Местные органы исполнительной власти и местного самоуправления разрабатывают внешние планы реагирования на чрезвычайные ситуации, которые могут возникнуть на объектах повышенной опасности 1 класса и последствия которых могут выйти за пределы этого объекта.

Кроме того, документ совершенствует механизм координации между соответствующими органами надзора, а также процедуры предоставления информации после аварии или несчастного случая на объектах повышенной опасности.

Закон вступает в силу через один год со дня опубликования, кроме пунктов 3 и 4, которые вступают в силу в день публикации.

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