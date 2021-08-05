На Донетчине долги по зарплате превышают 675 миллионов гривен

В Донецкой области общая сумма долгов по зарплате составляет 675,2 млн грн, из них почти 300 млн – это долги частных предприятий-банкротов. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.



«Что касается государственных предприятий, то здесь проблемы существуют только в угледобывающей отрасли, причем наибольший должник – "Угольная компания "Краснолиманская " – должна своим работникам 125,5 млн грн. Надежды на решение этих проблем возлагаем на министерскую программу "Реструктуризация угольной отрасли"», – отметил Кириленко.



Он также сообщил, что коммунальное предприятие «Вода Донбасса», которое имеет стратегическое значение в обеспечении водой, тоже имеет финансовые трудности. Для их решения нужна поддержка государства.



«Донецкая облгосадминистрация ведет постоянную работу с руководителями предприятий-должников по сокращению расходов и оптимизации структуры предприятий, ускорению претензионно-исковой работы с дебиторами, составлению графиков погашения задолженности в кратчайшие сроки. Кроме того, неоднократно направляли письма в профильные ведомства и к высшему руководству государства с предложениями по решению этих проблем», – добавил глава области.

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