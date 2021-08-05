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Лукашенко назвал Украину дополнительной угрозой для Беларуси и приказал закрыть границу

05 августа 2021, 16:09

Лукашенко назвал Украину дополнительной угрозой для Беларуси и приказал закрыть границу

Александр Лукашенко назвал Украину дополнительной угрозой и приказал усилить работу по охране государственной границы. Об этом он заявил на совещании с представителями силовых структур.

«Народ близкий, народ родной, но руководство Украины, проводя антинародный курс, взяло ориентацию на конфронтацию. Мы не говорим, куда они там, на Запад, на Восток идут, на Юг, неважно. Это их дело — определяться. Но в основе их политики лежит конфронтация. И для нас это дополнительная угроза, которых мы не имели ранее», — подчеркнул Лукашенко.

Также он заявил, что необходимо укреплять и закрывать границы страны. Каким образом, будет решено дополнительно.

«С сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна... Закройте каждый метр границы», — сказал Лукашенко.

Ранее Беларусь оставила в силе решение о запрете въезда на свою территорию украинцам. Однако в ограничениях есть исключения.

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