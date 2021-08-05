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Переселенцам ограничили проценты по кредитам, освободили от уплаты пени и штрафов

05 августа 2021, 17:03

Переселенцам ограничили проценты по кредитам, освободили от уплаты пени и штрафов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который освобождает внутренне перемещенных лиц от последствий невыполнения обязательств по кредитным договорам и договорам займа, сообщает пресс-служба главы государства.

Данный закон Верховная Рада приняла 14 июля.

Документ касается договоров по кредитам и займам, заключенных до 20 февраля 2014 года с переселенцами из АР Крым и Севастополя, и до 14 апреля 2014 года – для договоров с ВПЛ с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также территории проведения АТО / ООС.

Закон предусматривает, что общая сумма процентов по кредитному договору или договору займа переселенца не может превышать суммы процентов, начисленной в течение срока, на который предоставлялся кредит (заем), по минимальной ставке, определенной договором.

За ненадлежащее исполнение такими лицами из числа ВПЛ обязательств по кредитным договорам не начисляется неустойка (штраф, пеня), не наступает ответственность в виде уплаты суммы долга, не применяются другие имущественные санкции.

При этом кредитор обязан произвести перерасчет задолженности по кредиту в течение семи дней после письменного обращения переселенца.

Уступка права требования по кредитному договору заемщика из числа внутренне перемещенных лиц без его согласия запрещается.

«Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение внутренне перемещенным лицом кредитных обязательств возлагается на Российскую Федерацию как на государство-оккупанта соответствии с нормами и принципами международного права», – подчеркивают в Офисе президента.

Закон вступает в силу через месяц со дня его опубликования.

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