В Украине рассекретят материалы дела об Иловайском котле

Офис генерального прокурора Украины решил рассекретить материалы по делу об Иловайской трагедии в Донбассе. Об этом сообщила глава ведомства Ирина Венедиктова.



«Службой безопасности Украины уже направлены соответствующие ходатайства о рассекречивании документов в Генеральный штаб ВС Украины и другие органы для принятия соответствующих решений. Также на данный момент мы работаем над усовершенствованием официального веб-сайта Офиса генерального прокурора и намерены разместить на нем соответствующий раздел, посвященный Иловайским событиям», — заявила Венедиктова.



По ее словам, расследование Иловайских событий продолжается по двум направлениям: организация вторжения со стороны РФ и убийство украинских военных, а также проверка обстоятельств возможного халатного отношения к военной службе военными служебными лицами из числа руководства антитеррористической операции.



Во время следствия допрошено более 900 потерпевших и свидетелей, изъяты, осмотрены и исследованы более 1600 боевых документов. Объем материалов уголовного производства — более 300 томов, из которых более 70 с грифом ограниченного доступа, отметила генпрокурор.



Она напомнила, что на сегодняшний день сообщено о подозрении первому заместителю начальника Генштаба ВС РФ и бывшему начальнику главного управления Генштаба ВС РФ, который сейчас является заместителем министра обороны РФ. Еще двум российским генералам сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, ведении агрессивной войны и нарушении законов и обычаев войны, которое сопряжено с умышленным убийством.

Ранее Офис генпрокурора направил в Международный уголовный суд информационное сообщение по фактам вероломного убийства украинских военных во время Иловайской трагедии и обороны Донецкого аэропорта.



29 августа 2014 года во время обеспечения в районе Иловайска «зеленого коридора» для выхода из окружения украинских военнослужащих, которые сложили оружие, по ним, а также по автомобилю с символом Красного Креста, были осуществлены интенсивные обстрелы. Это привело к гибели 366 украинских военных, 429 — получили ранения различной степени тяжести, 300 — попали в плен, 24 — пропали без вести.