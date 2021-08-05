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Задержан вербовщик жительниц Мариуполя – их отправляли за границу

05 августа 2021, 17:40

Задержан вербовщик жительниц Мариуполя – их отправляли за границу

В Мариуполе женщин вербовали и отправляли в Грецию для занятия проституцией. Как сообщают украинские правоохранители, в ходе совместной операции с СБУ, удалось задержать гражданина Армении, который по предварительному сговору с неустановленным лицом организовал преступную схему.

«Мужчина подыскивал и вербовал жительниц Мариуполя, пользуясь их тяжелым материальным положением. Злоумышленник убеждал девушек в выгодности «работы», предлагая высокий заработок, достойные условия проживания и питания. По обещаниям вербовщика, за час оказания интимных услуг они должны были получать от 50 долларов США», – говорится в сообщении полиции Донецкой области.

Подозреваемый якобы за свои деньги оформлял женщинам все необходимые документы для выезда за границу, а они в свою очередь должны были отработать эти деньги, занимаясь проституцией.

Мужчину задержали в Киеве, где он посадил на международный автобусный рейс нескольких девушек.

Иностранца подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 149 «Торговля людьми» Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит от пяти до двенадцати лет лишения свободы. Правоохранители решают, какой будет мера пресечения для мужчины и разыскивают других людей, которые причастны к организации международного канала торговли людьми.

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Проституция торговля людьми

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