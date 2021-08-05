В прифронтовой Марьинке открыли «активный парк»

«Активный парк» в Марьинке. Фото: Донецкая ОГА

Второй в Донецкой области «активный парк» в рамках программы «Здоровая Украина» открыли сегодня в прифронтовой Марьинке. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.



Участие в открытии принял заместитель председателя Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

«Активный парк» предполагает наличие шести элементов: «шведской» стенки, комплекса турников / гимнастических брусьев, скамейки для выполнения динамических упражнений, ступеней, координационной линии и свободного пространства.

Каждый посетитель парка с помощью смартфона может сканировать QR-код, размещенный рядом с элементом, и выбрать уровень сложности упражнений (новичок, средний, профи), который откроется на сайте. С помощью онлайн-заданий происходит занятие с виртуальным тренером.

Как отметили в Донецкой ОГА, в ближайшее время планируется открытие еще 12 «активных парков» – двух в Бахмуте, по одному – в городах Волноваха, Угледар, Доброполье, Дружковка, Константиновка, Краматорск, Лиман, Мариуполь, Покровск и пгт Александровка.

Президент Владимир Зеленский 22 июня представил программу «Здоровая Украина». Одним из элементов программы является концепция «Спорт под открытым небом», подразумевающая открытие спортивных площадок в парках городов Украины.

Первый на Донетчине «активный парк» открыли 23 июля в Краматорске в парке им. А.С. Пушкина.