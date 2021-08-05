Сначала никто ничего не понял: Зеленский рассказал о пребывании в Донецке в 2014 году

Президент Владимир Зеленский был в Донецке в апреле 2014 года с концертом «Квартала 95». Своими впечатлениями он поделился в интервью телеканалу «Дом».



Он отметил, что тогда «болезненно восприняли то, что происходит, сначала вообще никто ничего не понял».



«Я всегда с радостью приезжал в Донецк нашим коллективом, у нас всегда были полные залы. Добрый, теплый, "аншлаговский" зритель, полный зал и хорошие эмоции, и юмор острый, разный. И не только юмор, и какие-то драматические моменты. Песни наши, кварталовские, очень-очень патриотические. Я прекрасно помню то выступление и помню, что меня позвали на интервью на утро после концерта. И спрашивали: "Ну что вы думаете, какой Донбасс, вы видите, что начинает происходить?". Я говорю: "Донбасс как? Наш" и так далее. Я не помню всех моментов, помню, что у меня было странное ощущение, как будто что-то произошло и я проснулся совершенно в другом мире», – рассказал Зеленский.



Он вспомнил, что на улице я встретил молодых ребят, которые шли и окликнули его.



«Они шли с разными флагами, украинскими и не только. Это очень странно смотрелось, я сказал: "Парни, а что вы делаете?". Они ответили: "Да, слушай, это работа"». То есть это как-то, знаете, тогда было так легко брошено в воздух... И кто бы мог подумать, что это слово станет большим, чем просто слово, – станет предложением, а дальше после этого предложения станет оккупацией нашего украинского Донецка и Луганска», – сказал президент.



По его словам, тогда уже привыкли жить в той атмосфере, когда люди могли выходить протестовать против чего-то, «иногда не понимая против чего и что у них в руках».



«И мы сели, помню, в автобус, и мне было совсем не по себе. А потом просто как пропасть – то, что произошло. Просто пропасть. Как в фантастических книгах – апокалипсис, когда вдруг все перевернулось. Мы вчера ходили по этим улицам, болтали у "Донбасс Арены", куда было не попасть, не достать билеты, Евро-2012, какая крутая "Арена", какие крутые эмоции. И вот это все было и вдруг это все, как говорят, "пожмакали" и просто кинули. Вот такое осталось воспоминание. Очень хочется это все "разгладить" и эту историю обязательно вернуть. И мы точно вернем – я в этом уверен», – подчеркнул Зеленский.

