Остаться в душе украинцем: Президент призвал жителей Донбасса и Крыма противостоять оккупации

Украинцы, которые остались на оккупированных территориях в Крыму и на Донбассе, должны противостоять оккупации, насколько это возможно. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «Дом».



«Если же говорить о людях на оккупированной территории Донбасса и в Крыму – им сложно, и там опасно, но они должны не соглашаться с тем, что там происходит. Не соглашаться, да. И День Независимости праздновать. Да, не громко, не вывешивая флаг на балконе, потому что это опасно. Не надо, берегите свою жизнь. Но дети – детям надо говорить, кто они. Детям, дома», – сказал Зеленский.



Он подчеркнул, что территории очень важны, но прежде всего – люди, и сегодня им в оккупации сложно устоять против информационных атак, сложной жизни, «устоять и остаться в душе и в сердце украинцем».



«Сложно, потому что люди должны выживать. Я сам – отец. И я понимаю, что надо кормить ребенка. И вот школа. На ней флаг "ДНР". Ну, а где, где работать тому же учителю? И вот учитель идет в эту школу. И ему нужно как-то разговаривать с детьми и как-то постараться донести до них объективную информацию – вот это задача. Вот это – информационная победа. Это намного важнее любой пули. Это важнее. И такие вещи люди внутри [оккупированного] Донбасса должны делать», – отметил президент.



