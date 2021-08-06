В Штабе ООС рассказали о вчерашних обстрелах на Донбассе

На Донбассе 5 августа украинские военнослужащие зафиксировали девять обстрелов. В частности, была обстреляна Красногоровка, в результате чего тяжело ранен местный житель.



В штабе операции Объединенных сил сообщают, что незаконные вооруженные формирования стреляли из противотанковых орудий.



Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения, что тоже является нарушением режима тишины.



Кроме того, украинские позиции были обстрелян из артиллерийских систем 122-го калибра, станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.



С начала текущих суток нарушений режима тишины не зафиксировано, сообщили в пресс-центре штаба ООС.



В незаконных вооруженных формированиях в свою очередь заявили, что в 3 часа ночи и 9 часов утра со стороны Опытного были обстреляны Донецк и село Веселое.



Миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 5 августа 2021-го зафиксировала не менее 47 997 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.



Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчета. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.