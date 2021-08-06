Прокуратура Крыма арестовала 13 российских самолетов

Суд арестовал 13 самолетов российского авиаперевозчика, которые использовались для перевозки пассажиров из оккупированного Симферополя. Соответствующее ходатайство подала прокуратура АР Крым и Севастополя.



«В период с 2019 года и по настоящее время, в нарушение норм международного и украинского законодательства, авиаперевозчиком незаконно используются 13 пассажирских самолетов марки «Airbus», для переправки лиц через государственную границу Украины, а на его официальном вебсайте осуществляется непосредственная продажа билетов в/из оккупированного полуострова», – говорится в сообщении прокуратуры.



Украина рассматривает перелеты иностранными (преимущественно российскими) авиакомпаниями на оккупированный Крым как нарушение норм международного права, действия, подрывающие суверенитет Украины, а также как нарушение законодательства Украины, что влечет за собой уголовную ответственность авиаперевозчиков, операторов и капитанов воздушных судов.



Следователи говорят, что не менее 37 российских авиакомпаний осуществляют регулярные авиаперевозки на оккупированный полуостров.



Ранее, в рамках данного уголовного производства был наложен арест на 211 воздушных судов.