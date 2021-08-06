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«ДНР» вводит уголовную ответственность за «реабилитацию нацизма» в интернете

06 августа 2021, 13:07

«ДНР» вводит уголовную ответственность за «реабилитацию нацизма» в интернете

Группировка «ДНР» на подконтрольной ей территории вводит уголовную ответственность за «реабилитацию нацизма» в интернете. Соответствующие изменения в статью 425 «уголовного кодекса ДНР» приняли на заседании «народного совета» в пятницу.

«Предлагается установить уголовную ответственность за реабилитацию нацизма, совершенную группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет», — приводит слова «депутата ДНР» Натальи Полянской пресс-служба «парламента».

Также к одной из форм «реабилитации нацизма» теперь будет отнесено «публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны». «ДНР» устанавливает уголовную ответственность «за унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны и оскорбление памяти защитников Отечества».

Каким именно будет уголовного наказание, не сообщается. Статья «кодекса» в новой редакции пока не опубликована.

В начале июля ответственность за «реабилитацию нацизма» ужесточила группировка «ЛНР».

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