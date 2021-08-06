Зеленский подписал закон о запрете продажи лекарств детям

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который запрещает продажу лекарственных средств детям младше 14 лет, который Верховная Рада приняла 15 июля.

Как сообщает пресс-служба главы государства, документ призван ограничить свободный доступ детей к лекарствам, которые продаются в аптеках, и таким образом предотвратить возможные несчастные случаи. Поскольку препараты, которые аптеки должны отпускать только по рецепту, часто можно купить без его наличия.

«Закон, который подписал глава государства, запрещает реализацию лекарств лицам, не достигшим 14-летнего возраста. Речь идет числе и о продаже через Интернет, а также доставке лекарств», – говорится в сообщении.

Согласно документу, если у продавца или доставщика лекарств возникли сомнения относительно возраста покупателя, он должен требовать предъявления паспорта гражданина Украины или другого документа, подтверждающего его возраст. В случае отказа предоставить такой документ отпуск лекарств этому лицу запрещается.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.