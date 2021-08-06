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«ДНР»: В центре Макеевки взорвалась «Газель»

06 августа 2021, 14:35

«ДНР»: В центре Макеевки взорвалась «Газель»

Во временно неподконтрольной украинской власти Макеевке в районе автостанции «Плеханова» взорвался грузовой автомобиль «Газель». Об этом сообщает телеграм-канал «Типичный Донецк».

Как рассказали очевидцы происшествия, инцидент случился сегодня. Грузовик загорелся на ходу, когда ехал мимо рынка, водитель успел выскочить из машины. Потом автомобиль взорвался.

По словам очевидцев, пострадавших нет.

В обсуждениях люди возмущаются, что не контролируется исправность и состояние подобного транспорта.


Очевидцы засняли горящую «Газель». Фото: скриншот видео из соцсетей

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