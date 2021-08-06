Жительница Донетчины купила двухтонный памятник Ленину

Памятник Ленину стоял в центре Звенигородки на Черкасщине. Фото: скриншот видео

Жительница Покровска в Донецкой области купила на аукционе двухтонный бронзовый памятник Ленину, передает «Донбасс Онлайн».



Изваяние советского вождя высотой почти 4 м покровчанка Ольга Ахременко купила у Звенигородского городского совета на Черкасщине. Соответствующий онлайн-аукцион состоялся 3 августа.



Желающих приобрести памятник оказалось 12. Но жительница Донетчины предложила наибольшую сумму – 311,5 тыс. грн, хотя изначально за него просили 123 тыс. грн.

Фото: скриншот видео

Зачем женщине памятник - неизвестно, а вырученные за него деньги, как рассказал голова Звенигородки Александр Саенко, потратят на нужды громады.