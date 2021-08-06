Под Мариуполем задержали мужчину, причастного к «Л-ДНР»

В Донецкой области правоохранители задержали причастного к деятельности незаконных вооруженных формирований мужчину, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел.



«67-летний уроженец города Енакиево следовал рейсовым автобусом до Светлодарска. На одном из блокпостов в районе Мариуполя его и задержали гвардейцы», – сообщили в МВД.



На место происшествия сразу вызвали следственно-оперативную группу Мариупольского отделения полиции.



По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законами Украины военизированных формирований или участие в их деятельности).