Украинский каратист выиграл бронзовую медаль Олимпиады

Украинский каратист Станислав Горуна завоевал бронзовую медаль Олимпиады в Токио.
В полуфинале он проиграл представителю Италии Луиджи Бузе со счетом 0:3 и автоматически стал бронзовым призером.
Горуна выступает в категории до 75 килограммов.
Для Украины это уже 10 бронзовая медаль на этой Олимпиаде. Кроме того, украинские спортсмены завоевали одно «золото» и три «серебра».
Карате — вид спорта, который дебютировал на Олимпийских играх в Токио.
Вчера серебряную медаль завоевала каратистка Анжелика Терлюга.