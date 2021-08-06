Украинский каратист выиграл бронзовую медаль Олимпиады

Станислав Горуна. Фото: НОК Украина

Украинский каратист Станислав Горуна завоевал бронзовую медаль Олимпиады в Токио.



В полуфинале он проиграл представителю Италии Луиджи Бузе со счетом 0:3 и автоматически стал бронзовым призером.



Горуна выступает в категории до 75 килограммов.



Для Украины это уже 10 бронзовая медаль на этой Олимпиаде. Кроме того, украинские спортсмены завоевали одно «золото» и три «серебра».



Карате — вид спорта, который дебютировал на Олимпийских играх в Токио.



Вчера серебряную медаль завоевала каратистка Анжелика Терлюга.