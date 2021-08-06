Предстоит до 10 операций: Раненого жителя Красногоровки спасают в Днепре

Жителя Красногоровки в Донецкой области, который был ранен при обстреле, перевезли в Днепр. Мужчину спасают врачи в больнице имени Мечникова, передает dnepr.info.



Боевики обстреляли жилой сектор Красногоровки 5 августа. Снаряды попали в пятиэтажку, в одной из квартир находился 56-летний местный житель, бывший шахтер Игорь.



По его словам, он сидел у себя в квартире на кухне и пил чай, как вдруг в его жилье прилетел снаряд. Мужчина получил ранения брюшной полости и грудной клетки, ожоги ног 2-й степени, перелом кисти и другие тяжелые травмы.



В больнице Курахово ему оказали первую помощь, а потом перевезли в Днепр. Сейчас пострадавший находится в реанимации отделения политравмы больницы имени Мечникова. Его готовят к ряду тяжелых операций.



«Хирурги предложили сделать большую ревизионную операцию, так как на компьютере видно, что правый край печени полностью разбит. Чтобы не допустить тяжелых последствий, готовимся к масштабной операции. Будут работать несколько групп хирургов, будем делать все возможное. К сожалению, ему придется перенести, наверное, под десяток операций, чтобы восстановиться», – рассказал генеральный директор больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.