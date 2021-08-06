В Киеве за вакцинацию в ТРЦ дают билеты на матчи «Шахтера»

Все, кто с 6 августа вакцинировался от коронавируса в центре массовой вакцинации в торгово-развлекательном центре Blockbuster Mall в Киеве, смогут получить билеты на футбольные матчи с участием «Шахтера».



Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.



На данный момент вакцинированным доступны билеты на домашние матчи «горняков» на НСК «Олимпийский» против «Александрии» (состоится 7 августа), и «Генка» (состоится 10 августа).



В Минздраве пообещали, что в этом центре массовой вакцинации можно будет получить билеты и на другие матчи.



Главный государственный санитарный врач Игорь Кузин поблагодарил «Шахтер» за инициативу и выразил надежду, «что такие бонусы смогут мотивировать к вакцинации немало украинцев».



«Также мы приглашаем бизнес участвовать в таких инициативах. Уверен, что благодаря сотрудничеству мы сделаем пространство вокруг нас безопасным и сможем быстро вернуться к нормальной жизни», — подчеркнул он.



Центр вакцинации в Blockbuster Mall работает ежедневно с 11:00 до 21:00.



В центре будут прививать вакциной CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech. Записаться на вакцинацию могут все желающие в возрасте от 18 лет. Сделать это можно и онлайн.

Вакцинация от коронавируса в Украине стартовала 24 февраля. За это время в стране сделали более 6 миллионов прививок.



21 июля в Украине начался пятый этап вакцинации от ковида. Теперь привиться может любой желающий украинец старше 18 лет.



