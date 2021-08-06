В СБУ и Нацполиции создадут «департаменты войны»

В Службе безопасности Украины и Национальной полиции будут созданы «департаменты войны». Об этом заявила генпрокурорка Ирина Венедиктова после координационного совещания руководителей правоохранительных органов о состоянии противодействия криминальным коррупционным и связанным с коррупцией правонарушениям, передает «Укринформ».



«Такие же департаменты, как у нас "департамент войны" и управление в Луганской и Донецкой областях, будут созданы в СБУ и в Нацполиции. Это важно для того, чтобы у нас была одна линия. И важно также, чтобы мы понимали эту тему, в том числе по Иловайской трагедии», — сказала Венедиктова.



По ее словам, эти департаменты необходимы для координации расследования преступлений, связанных с вооруженной агрессией РФ.

В июле Ирина Венедиктова лишила Гюндуза Мамедова руководства над так называемым «Департаментом войны», а позже забрала остальные полномочия. Адвокаты сообщили, что Мамедов увольняется с должности и из органов прокуратуры из-за давления.