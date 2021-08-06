В Покровске объявили двухдневный траур по погибшим шахтерам

В Покровске на 7 и 8 августа объявили траур по шести горнякам, погибшим в результате аварии на шахте «Покровское», которая произошла 31 июля.



Траур объявлен во всех населенных пунктах Покровской объединенной территориальной громады.



«На время двухдневного траура просьба ко всем органам государственной власти, органам местного самоуправления, предприятиям, организациям и учреждениям громады вывесить приспущенный государственный флаг Украины и отменить любые развлекательно-концертные мероприятия, спортивные соревнования, а также внести соответствующие изменения в теле- и радиопрограммы», – говорится в сообщении горсовета.

31 июля на шахте шахтоуправления «Покровское» в поселке Удачное Покровского района Донецкой области произошел взрыв. В результате аварии 10 горняков были госпитализированы. Среди пострадавших – четыре работника шахтоуправления и шесть работников подрядной организации. Шесть горняков скончались.



По факту происшествия было открыто уголовное производство с предварительной квалификацией «нарушение правил безопасности».