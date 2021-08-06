Боевики дважды обстреляли украинских военных на Донбассе

С начала текущих суток незаконные вооруженные формирования на Донбассе дважды обстреляли украинских военных. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Вблизи Водяного под Донецком боевики обстреляли украинские позиции из минометов 82-го калибра.



В направлении Водяного на Приазовье НВФ вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.



Боевых потерь среди украинских военных нет.



«О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК», – добавили в штабе.

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