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Мужчину, который угрожал взорвать гранату в Кабмине, оставили под стражей до конца сентября

06 августа 2021, 18:57

Мужчину, который угрожал взорвать гранату в Кабмине, оставили под стражей до конца сентября

Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей мужчине, который 4 августа захватил помещение Кабинета министров, удерживал людей и угрожал взорвать себя гранатой. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Действия подозреваемого квалифицированы по ст.341 (захват государственных зданий), ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы), ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины. При этом досудебное расследование продолжается.

Согласно решению суда, мера пресечения действует «в рамках срока досудебного расследования, но не дольше 27 сентября 2021 года». Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на прокуратуру Киева.

4 августа в здание Кабинета министров Украины вошел мужчина, который угрожает подорвать гранату. В столице была начата специальная полицейская операция, с мужчиной велись переговоры.

Позже глава Национальный полиции Игорь Клименко сообщил, что правоохранители задержали и обезвредили мужчину, он будет подозреваемым. При этом глава Нацполиции подчеркнул, что у задержанного в руках была боевая граната, которая могла причинить вред и людям, и государственному зданию.

5 августа правоохранители сообщили о подозрении мужчине.

Задержанным оказался ветеран Антитеррористической операции на Донбассе. Он сдался полиции после переговоров со своим товарищем — волонтером и депутатом Бучанского городского совета Василием Олексюком.

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