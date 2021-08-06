Двум жителям Энергодара грозит до 15 лет тюрьмы за передачу данных из зоны ООС

Двое жителей Энергодара обвиняются в сборе секретных данных о военном вооружении ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.



Досудебным расследованием установлено, что с сентября 2020 года по февраль 2021 года обвиняемые выполняли поручение представителей спецслужб РФ о ​​сборе информации, составляющей гостайну в сфере безопасности и обороны Украины.



«Получив очередное задание, предатели пытались договориться о передаче секретных материалов с помощником начальника разведки штаба одной из воинских частей Донбасса. За денежное вознаграждение в размере 1 200 долларов США они предложили военному предоставить им информацию об использовании военной техники ВСУ в ходе проведения АТО / ООС», — говорится в сообщении.



По данным правоохранителей, злоумышленники намеревались заработать 4 тысячи долларов США. Однако были задержаны 11 февраля во время передачи денежных средств.



Обвинительный акт по ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111 УК Украины (госизмена, совершенная в составе организованной группы) направлен в Марьинский районного суда. Максимальное наказание по санкциям статей — 15 лет лишения свободы.