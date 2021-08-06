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В Краматорске 7 августа начнет работу центр вакцинации на автовокзале: Подробности

06 августа 2021, 20:23

В Краматорске 7 августа начнет работу центр вакцинации на автовокзале: Подробности

Центр вакцинации в Краматорске. Фото: krm.gov.ua Центр вакцинации в Краматорске. Фото: krm.gov.ua

В Краматорске в субботу, 7 августа, на автостанции откроется центр массовой вакцинации населения против COVID-19, сообщает пресс-служба горсовета.

Центр расположен по адресу: бульвар Машиностроителей, 28.

В эти выходные центр вакцинации будет работать по следующему графику:

  • суббота, 7 августа, – 09:00-15:00;
  • воскресенье, 8 августа, – 09:00-15:00.

«Обращаем внимание посетителей, что центр прекращает прием в 14:30. Прививки будут проводить вакциной CoronaVac (в случае поступления других вакцин, об этом будет сообщено дополнительно)», – говорится в сообщении.

Для получения прививки необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт) и идентификационный код ИНН (или документ, его заменяющий).

Жителям города, которые делали первую прививку в центре на ледовой арене, предлагают получить вторую дозу уже в новом центре, или обратиться непосредственно к своему семейному врачу.

27 июля власти Краматорска объявили, что центр массовой вакцинации от коронавируса, который находился на ледовой арене, прекратил свою работу. За все время его функционирования там вакцинировали 871 человека. В горсовете посчитали, что для иммунизации жителей хватит прививочных пунктов в амбулаториях № 1 и 2.

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