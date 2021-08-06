«ЛНР»: На шахте в Свердловском районе травмировался горняк

В Свердловском районе на шахте «Одесская № 1» горняк получил множественные травмы из-за схождения вагона с рельсового пути. Об этом сообщили в «МЧС ЛНР».



У 44-летнего пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки, множественные переломы ребер слева, закрытую травму живота, закрытый перелом костей таза под вопросом, выраженный болевой синдром.



Мужчину госпитализировали, в срочном порядке провели несколько операций и перевели в реанимацию.