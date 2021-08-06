По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 6 августа

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области за сутки выявили 57 заболевших. От осложнений скончались четверо ранее заболевших. За все время пандемии на подконтрольной властям территории у 91 951 человека диагностировали ковид: 88 824 пациента выздоровели, а 2 404 — умерли.



В отдельных районах Донецкой области выявили 210 заболевших, 21 человек умер. Всего группировка «ДНР» подтверждает 49 535 случаев коронавируса: выписаны 40 979 пациентов, 3 672 — умерли.



На подконтрольной властям части Луганской области коронавирус подтвердили у 25 человек, от осложнений умер один больной. Всего ковид подтвержден у 27 331 человека: выздоровели — 25 939 человек, умерли — 978.



В отдельных районах Луганщины выявили 111 новых заболевших ковидом, шестеро умерли. В ОРЛО признают 7115 случаев заражения: 5 600 пациентов выздоровели, а 634 человека умерли. Группировка «ЛНР» ограничила время работы предприятий общественного питания, а также сокращено число очных мероприятий из-за ситуации с ковидом.



Группировки «ДНР» и «ЛНР» заявили о новой партии российской вакцины против коронавируса, которая в ближайшее время будет привезена на подконтрольную им территорию.



Политика



Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и руководитель Офиса президента Андрей Ермак провели встречу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном в Вашингтоне. В Офисе президента заявили, что во время встречи значительное внимание было уделено ситуации на Донбассе.



Боевые действия



Миссия ОБСЕ подтвердила сообщение группировки «ЛНР» о ранении женщины вследствие обстрела в поселке Донецкий Луганской области 7 июля.



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