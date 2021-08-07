На неподконтрольной Донетчине от ковида умерли семь человек

В пятницу, 6 августа, в отдельных районах Донецкой области выявили 388 заболевших коронавирусной болезнью. Кроме того, 246 ранее заболевших выздоровели, а 7 человек умерли.



Всего на этой территории подтверждают 49 923 случая коронавируса. Из них уже выписаны 41 225 пациентов, а 3 677 человек умерли.



Также за сутки выявлено 186 заболевших пневмониями, из них госпитализировано 122 человека. Всего на лечении находится 1 820 пациентов с пневмониями, из них 739 на кислородной поддержке.