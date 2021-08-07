В Мариуполе покажут спектакль о домашнем насилии во время карантина

«Дикий театр» 14 августа в Мариуполе представит спектакль о борьбе с домашним насилием. Об этом сообщается на странице театра в Facebook. Это выездной спектакль в рамках культурного фестиваля iStage 2021. Театр базируется в Киеве.



Интерактивный спектакль «Новые шрамы» основан на реальных историях украинских девушек и женщин, подвергшихся насилию.



Авторы спектакля отмечают, что гендерное насилие остается широко распространенной проблемой в Украине. Женщины составляют 86% жертв изнасилований и 78% пострадавших от домашнего насилия. При этом в условиях карантина из-за коронавируса количество обращений на национальную «горячую линию» увеличилось вдвое.



Спектакль можно посетить бесплатно по предварительной регистрации по ссылке.