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Каким был пассажиропоток на КПВВ Донбасса за неделю, рассказали в ГПСУ

07 августа 2021, 13:46

Каким был пассажиропоток на КПВВ Донбасса за неделю, рассказали в ГПСУ

На текущей неделе через контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе прошли более 25,5 тысяч человек. Большинство – через КПВВ «Станица Луганская». Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Как отмечается, с украинской стороны все КПВВ открыты для пропуска ежедневно с 8:00 до 16:00, однако боевики блокируют их работу, и фактический пропуск осуществляется только в двух КПВВ. Дважды в неделю незаконные вооруженные формирования открывают движение через КПВВ «Новотроицкое» в Донецкой области и ежедневно работает КПВВ «Станица Луганская» на Луганщине.

За неделю через КПВВ «Новотроицкое» на временно неподконтрольную территорию проследовали 601 человек и 97 автомобилей, в направлении контролируемой Украиной территории пропустили 645 человек и 91 автомобиль.

В ГПСУ сообщают, что в КПВВ «Станица Луганская» пассажиропоток остается на уровне прошлой недели. Всего в этом пешеходном КПВВ украинские пограничники оформили для выхода на временно неподконтрольную территорию 11 903 человек, и 12 548 человек – на вход на контролируемую территорию.

Группировки «Л-ДНР» оставляют полностью заблокированными дорожные коридоры через КПВВ «Счастье», «Золотое», «Гнутово», «Майорское» и «Марьинка».

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