Поселку в Донецкой области починили электроснабжение после обстрела

Поселок Тарамчук в Донецкой области снова получит электроснабжение. Работники починили электросети, поврежденные в результате обстрела 13 июля. Об этом сообщает Украинская сторона Совместного центра контроля и координации (СЦКК) в Facebook.



Жители 170 домов в поселке почти месяц жили без электричества.



Отмечается, что выполнение ремонтно-восстановительных работ было возможно только после предоставления гарантий безопасности, которые Вооруженные силы Украины оказали сразу после получения заявки от предприятия «ДТЭК Донецкие электросети» 14 июля. Однако ВСУ утверждают, что незаконные вооруженные формирования предоставили гарантии безопасности лишь 4 августа.



Рабочая бригада заменила трансформатор, установила две опоры и восстановила 90 метров линий электропередач.