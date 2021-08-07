Украинка Магучих завоевала бронзовую медаль Олимпиады в прыжках в высоту

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих в прыжках в высоту завоевала бронзовую медаль Олимпиады в Токио.



19-тилетняя украинка показала результат в 2.00 метра.



Победу одержала трехкратная чемпионка мира россиянка Мария Ласицкене с результатом 2.04 мета, «серебро» у австралийки Николы Макдермот — 2.02 метра.



Еще одна представительница Украины Ирина Геращенко заняла четвертое место, а украинка Юлия Левченко — восьмое.



Ранее одну бронзовую медаль Украине сегодня добыла сборная по артистическому плаванию.



На этих Олимпийских играх Украина уже завоевала 18 медалей: одну золотую, 5 серебряных и 12 бронзовых.