Украинка Магучих завоевала бронзовую медаль Олимпиады в прыжках в высоту

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих в прыжках в высоту завоевала бронзовую медаль Олимпиады в Токио.
19-тилетняя украинка показала результат в 2.00 метра.
Победу одержала трехкратная чемпионка мира россиянка Мария Ласицкене с результатом 2.04 мета, «серебро» у австралийки Николы Макдермот — 2.02 метра.
Еще одна представительница Украины Ирина Геращенко заняла четвертое место, а украинка Юлия Левченко — восьмое.
Ранее одну бронзовую медаль Украине сегодня добыла сборная по артистическому плаванию.
На этих Олимпийских играх Украина уже завоевала 18 медалей: одну золотую, 5 серебряных и 12 бронзовых.