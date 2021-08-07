В Луганской области – три сотни новых случаев коронавируса

В Луганской области за прошлые сутки, 6 августа, коронавирус подтвердили у 34 человек, а от осложнений умерли двое. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.



Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умер 81-летний мужчина с Попаснянщины и 58-летний мужчина из Северодонецка.



За все время пандемии диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 27 365 жителя Луганщины. Из них выздоровели – 25 955 человек, умерли – 980.



Уровень госпитализации в области на 100 тысяч населения равен 12 (при пороговом 60).