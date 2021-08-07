На Донбассе боевики трижды нарушили режим тишины, один военный погиб, еще один ранен

На Донбассе боевики три раза нарушили режим прекращения огня с начала суток, погиб украинский военный, еще один получил ранения. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



Противник открывал огонь по украинским позициям в районе населенных пунктов Пески, Шумы, применяя противотанковые ракетные комплексы, противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.



Во время ремонтных работы в населенном пункте Пески боевики открыли огонь — двое военнослужащих получили ранения, один из них — несовместимые с жизнью.



В Луганской области также зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии соприкосновения.