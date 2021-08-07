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Кузин: До конца года Украина получит еще 17 млн доз вакцины Pfizer

07 августа 2021, 17:54

Кузин: До конца года Украина получит еще 17 млн доз вакцины Pfizer

Украина получит 17 миллионов доз вакцины Pfizer до конца текущего года. Об этом заявил главный санврач Игорь Кузин в интервью «Радио Свобода».

«Вакцинироваться надо той вакциной, которая есть сейчас. Я не советую ждать возможности выбирать вакцину. Действительно, до конца года Украина получит еще 17 млн доз Pfizer, но вспышка может произойти раньше», — сказал Кузин.

Он добавил, что до конца года планируют вакцинировать более 50% населения.

«К концу года. К концу осени у нас стоит цель сделать 10 миллионов прививок, то есть это вакцинировать 5 миллионов людей», — заявил главный санврач.

В целом, по его словам, уже сделано 6 миллионов прививок.

Кроме этого, Германия собирается передаст Украине 1,5 млн доз вакцины от коронавируса производства AstraZeneca. Переговоры находятся на финальной стадии.

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