В Минреинтеграции рассказали о новых подходах к документам, выданным в ОРДЛО и Крыму

В законопроекте «Об основах государственной политики переходного периода» заложены новые подходы в работе с документами, которые выдаются на временно оккупированных территориях Украины. Об этом в эфире телеканала «Дом» сообщила советница министра по вопросам реинтеграции Юна Потемкина.



По ее словам, законопроект должен облегчить бытовую жизнь граждан Украины на оккупированных территориях.



«Речь идет и об образовании, и о контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ), и о диджитализации процессов, и о многом другом», — отметила Потемкина.



Относительно документов об образовании возникла дискуссия, и в итоге решено учитывать школьные аттестаты, отметила она.



В тоже время ситуация с выданным на оккупированных территориях дипломами требует более детального подхода, и Минреинтеграции работает над соответствующим законопроектом.



«Мы же не знаем программу, по которой происходит обучение. Многое зависит от того, какое именно обучение, о каких профессиях идет речь. Этот законопроект пока имеет рабочее название "О процедурах". И это уже будет именно тот проект, где будут выписаны поэтапные механизмы, как мы будем работать с дипломами о высшем образовании на оккупированных территориях», — пояснила советница министра.



Она также отметила, что в отношении паспортизации, которую на временно оккупированных территориях Украины проводит Россия, мнение украинских властей однозначно.



«Выдача Россией своих паспортов на временно оккупированных территориях признается актом принуждения наших граждан. И такие паспорта не имеют никакой силы в Украине. И для нас эти граждане в любом случае остаются гражданами Украины», — заявила Потемкина.



4 августа правительство одобрило законопроект «Об основах государственной политики переходного периода». Среди ключевых целей документа — определение базовых принципов деоккупации и реинтеграции; унификация подходов к временно оккупированных частей Донецкой и Луганской областей и Автономной Республики Крым и города Севастополя.