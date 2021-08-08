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Украинка Старикова взяла «серебро» Олимпиады в спринте велотрека

08 августа 2021, 08:05

Украинка Старикова взяла «серебро» Олимпиады в спринте велотрека

Елена Старикова. Фото: НОК Украины Елена Старикова. Фото: НОК Украины

Украинская велогонщица Елена Старикова завоевала серебряную медаль в индивидуальном спринте на Олимпиаде в Токио.

В финале Старикова уступила представительнице Канады Келси Митчелл. Счет по заездам – 0:2. В первом заезде украинка проиграла с отставанием в 0,061 секунды, во втором – 0,064 секунды.

В полуфинале Старикова была быстрее трехкратной чемпионки мира и бронзовой медалистки Лондона-2012 Ли Хвейши из Гонконга.

Таким образом, на счету украинских спортсменов уже 19 медалей Олимпиады в Токио: одна золотая, 6 серебряных и 12 бронзовых.

Сегодня, 8 августа, заключительный день Олимпийских игр.

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