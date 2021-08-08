Украинка Старикова взяла «серебро» Олимпиады в спринте велотрека

Елена Старикова. Фото: НОК Украины

Украинская велогонщица Елена Старикова завоевала серебряную медаль в индивидуальном спринте на Олимпиаде в Токио.



В финале Старикова уступила представительнице Канады Келси Митчелл. Счет по заездам – 0:2. В первом заезде украинка проиграла с отставанием в 0,061 секунды, во втором – 0,064 секунды.



В полуфинале Старикова была быстрее трехкратной чемпионки мира и бронзовой медалистки Лондона-2012 Ли Хвейши из Гонконга.



Таким образом, на счету украинских спортсменов уже 19 медалей Олимпиады в Токио: одна золотая, 6 серебряных и 12 бронзовых.



Сегодня, 8 августа, заключительный день Олимпийских игр.